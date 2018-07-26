КДКП розглядає дві скарги стосовно Холодницького, в яких є низка відкритих проваджень

КДКП 26 липня розглядає питання щодо перебування Холодницького на посаді

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розглядає дві скарги стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, в яких є низка відкритих проваджень. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами члена комісіі Олександра Ковальчука, серед скарг є і проступки.

На засідання присутні: Алла Стрижевська, Артем Ситник та прокурори зі сторони скаржників.

Разом з тим, словами нардепа Мустафи Найєма, КДКП може прийняти рішення, яке не буде забов'язувати Генпрокурора Юрія Луценка звільняти з посади Холодницького.

"Це дуже дивна історія. Я не знаю. Думаю, що КДКП зніме з себе відповідальність і прийме якесь рішення, яке не буде забов'язувати Луценка звільняти його з посади. Думаю, що йому якусь догану випишуть. А Холодницький потім оскаржить це в суді", - сказав Найєм в коментарі РБК-Україна.

Зазначимо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.

Пізніше, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку Національного антикорупційного бюро України та Генпрокуратури.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів почала розгляд питання щодо керівника САП Назара Холодницького щодо його перебування на посаді.

В свою чергу ініціатори скарги на керівника САП звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням звільнити Назара Холодницького.