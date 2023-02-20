Если бы Китай объединился с Россией, началась бы мировая война, - Зеленский

Если бы Китай вступил в альянс с Россией, началась бы мировая война. И Китай это осознает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Welt .

Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в войне. При этом президент считает, что в настоящее время такая поддержка страны-агрессора невозможна.

Зеленский отметил, что хотел бы видеть Китай союзником Украины.

" Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку происходящего. Ведь если бы Китай объединился с Россией, была бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает", - сказал он.

Напомним, Зеленский лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать поддержки РФ в войне против нашей страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие РФ.

Между тем NBC News сообщал, что Китай мог оказывать России нелетальную военную помощь.

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