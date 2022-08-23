Каждый преступник ответит. Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе

Украина сообщила международных партнеров о намерениях России совершить судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе. Сообщается, что государство-агрессор тщательно и целенаправленно готовится к совершению этого военного преступления.

Отмечается, что любое судилище над пленными станет грубым нарушением Устава ООН, III Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года и Дополнительного протокола I, преступлением против основополагающих норм и принципов международного права, а также навсегда закрепит за РФ статус государства-террориста, а за россиянами - клеймо варваров.

МИД подчеркивает, что анонсированное Россией судилище является ничтожным и неправомерным, ведь все защитники Мариуполя являются комбатантами и после задержания стороной противника им предоставляется и гарантируется статус военнопленных и соответствующее обращение.

"Украина призывает международных партнеров - международные организации и государства - решительно осудить незаконные действия РФ в отношении украинских военнопленных и принять немедленные меры, чтобы заставить Россию неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности по обращению с военнопленными", - говорится в сообщении МИД.

Также отмечается, что Украина документирует все факты и события, связанные с подготовкой и организацией возможного судилища над военнопленными.

МИД подчеркивает, что каждый военный преступник, задействованный в этом процессе понесет строжайшую ответственность, сколько бы времени это ни заняло.