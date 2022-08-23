RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кожен злочинець відповість. Україна закликає не допустити судилища в Маріуполі

Фото: Україна закликає не допустити судилища в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна звертається до міжнародних партнерів із закликом змусити РФ дотримуватися норм міжнародного права щодо поводження з військовополоненими. Судилище в Маріуполі назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Україна повідомила міжнародних партнерів про наміри Росії вчинити судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі. Повідомляється, що держава-агресор ретельно і цілеспрямовано готується до вчинення цього воєнного злочину.

Зазначається, що будь-яке судилище над полоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, а також назавжди закріпить за РФ статус держави-терориста, а за росіянами - клеймо варварів.

МЗС підкреслює, що анонсоване Росією судилище є нікчемним і неправомірним, адже всі захисники Маріуполя є комбатантами і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження.

"Україна закликає міжнародних партнерів - міжнародні організації та держави - рішуче засудити незаконні дії РФ щодо українських військовополонених та вжити негайних заходів, аби змусити Росію неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими", - говорится у повідомленні МЗС.

Також зазначається, що Україна документує всі факти і події, пов’язані з підготовкою та організацією можливого судилища над військовополоненими.

МЗС підкреслює, що кожен воєнний злочинець, задіяний у цьому процесі понесе найсуворішу відповідальність, скільки би часу це не зайняло.

Нагадаємо, росіяни підтвердили підготовку судилища у Маріуполі.

Окрім того, Зеленський заявив, що Росія може забути про дипломатію, якщо вона допустить судилище над українськими військовополоненими у Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСМаріуполь