Каждый десятый выпущенный по Украине российский снаряд - запрещен, - NYT

Американские журналисты изучили около тысячи фото выпущенных по Украине боеприпасов. Каждый десятый снаряд оказался запрещенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что издание обнаружило на снимках около 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами.

"Все, кроме нескольких, были кассетными боеприпасами, включая их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после окончания войны", - рассказывают в NYT.

Именно из-за сильной угрозы для мирных жителей такой вид снарядов был запрещен на международном уровне.

"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", - отметил Пьер-Ричард Проспер, экс-посол США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.