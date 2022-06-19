Кожен десятий випущений по Україні російський снаряд - заборонений, - NYT

Американські журналісти вивчили близько тисячі фото випущених Україною боєприпасів. Кожен десятий снаряд виявився забороненим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що видання виявило на знімках близько 2000 боєприпасів та їх фрагментів. Серед них 210 заборонені міжнародними договорами.

"Всі, крім кількох, були касетними боєприпасами, включаючи їх суббоєприпаси, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть після закінчення війни", - розповідають у NYT.

Саме через сильну загрозу для мирних жителів такий вид снарядів був заборонений на міжнародному рівні.

"Це проливає світло на те, як Росія розглядає Україну. І як Росія дивиться на ймовірність того, що вона буде притягнута до відповідальності за свої дії. Це свідчить про те, наскільки російський уряд безкарно діє на багатьох фронтах", - наголосив П'єр-Річард. Проспер, екс-посол США з питань воєнних злочинів за часів президента Джорджа Буша.