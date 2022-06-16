ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэр

Новина українською →
Николаев, Четверг 16 июня 2022 17:04
Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэр Фото: Александр Сенкевич, мэр Николаева (mkrada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - рассказал мэр.

По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.

Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэрОбстрелы Николаева кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)

Напомним, ранее стало известно, что 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.

Также мы писали, что, по словам Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Александр Сенкевич Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину: что известно
DAILY
Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена