Обстрелы жилого квартала Николаева: россияне использовали кассетные снаряды, - мэр

Сегодня, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", - рассказал мэр. По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна. Обстрелы Николаева кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)