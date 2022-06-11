Российские войска обстреляли Синельниковский район кассетными снарядами
Российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщается, что противник обстрелял Синельниковский район кассетными снарядами.
"Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что российские войска ударили по Покровской общине, кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены, пожары в гараже и на сеновале уже потушены. На огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов, люди не пострадали.
Напомним, ранее сообщалось об обстрелах Николаевской области. Там за минувшие сутки ранения получили 8 человек и есть погибшие.
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