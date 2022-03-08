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Каждый день сопротивления усиливает наши позиции, - Зеленский о переговорах с Россией

Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией. По его словам, каждый день сопротивления украинцев только усиливает позиции нашей страны в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства 7 марта.

"Мы будем настаивать на переговорах пока не найдем способ сказать нашему народу: "Вот как мы придем к миру". Мы должны понимать, что каждый день борьбы, каждый день сопротивления создают для нас лучшие условия, сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее в мире", - заявил президент.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям. По его словам, в Ирпене оккупанты убили целую семью - мужа, жену и двух детей, когда они пытались просто выйти из города.

Мы также писали о том, что Зеленский обратился к НАТО с просьбой немедленно закрыть небо для российских ракет и боевой авиации. Президент также обвинил альянс в поддержке убийства украинцев.

Он подчеркнул, безопасность украинцев и людей в целом - является ответственностью всех политиков и западных партнеров.

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Война России против УкраиныВладимир Зеленский