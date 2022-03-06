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Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, - Зеленский

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Воскресенье 06 марта 2022 23:44
Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, - Зеленский Фото: Президент Владимир Зеленский (t me verkhovnaradaukrainy)
Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене. И пообещал найти каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам и людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента 6 марта.

"В Ирпене была убита семья. Мужа, жену и двух детей. Прямо на дороге, как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целую семью. Сколько таких семей в Украине погибло? Мы не простим! Мы не забудем!" – сообщил президент.

Он пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям.

"Мы накажем каждого, кто совершал зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы", - пообещал Зеленский.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский назвал сознательным убийством попытку атаковать объекты в Украине.

А также писали о том, что президент Украины осудил обстрелы мирных граждан во время эвакуации.

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