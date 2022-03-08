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Кожен день опору посилює наші позиції, - Зеленський про переговори з Росією

Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією. За його словами, кожен день опору українців тільки посилює позиції нашої країни в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави 7 березня.

"Ми будемо наполягати на переговорах поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось як ми прийдемо до миру". Ми повинні розуміти, що кожен день боротьби, кожен день опору створюють для нас кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє у мирі", - заявив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв знайти кожного, хто скоїв звірства і стріляв по українських містах і людям. За його словами, в Ірпені окупанти вбили цілу сім'ю - чоловіка, дружину і двох дітей, коли вони намагалися просто вийти з міста.

Ми також писали про те, що Зеленський звернувся до НАТО з проханням негайно закрити небо для російських ракет і бойової авіації. Президент також звинуватив альянс у підтримці вбивства українців.

Він підкреслив, безпека українців і людей в цілому - є відповідальністю всіх політиків і західних партнерів.

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Війна Росії проти УкраїниВолодимир Зеленський