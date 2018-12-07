Каждые 24 секунды в результате ДТП в мире погибает один человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ежегодно в авариях погибает 1,35 млн человек

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ВОЗ.

В целом смертность на дорогах в мире выросла до 1,35 миллиона людей ежегодно. Травмы в результате ДТП являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 5-29 лет.

"Эти случаи смерти - недопустимая плата за возможность мобильности", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, добавив, что в новом отчете ВОЗ призывает правительства стран и партнеров значительно активизировать усиление мер безопасности на дорогах.

Также в докладе ВОЗ о состоянии безопасности дорожного движения в мире за 2018 год указывается, что несмотря на рост общего числа случаев смерти, коэффициенты смертности по отношению к численности населения мира за последние годы стабилизировались.

В ВОЗ считают, что на снижение коэффициента смертности повлияло усиление инфраструктуры безопасности, в частности - сооружение тротуаров и дорожек для велосипедистов и мотоциклистов; улучшение стандартов на транспортные средства (обязательное требование электронной системы безопасности и антиблокировочной тормозной системы).

"Эти меры способствовали сокращению смертности в результате ДТП в 48 странах со средним и высоким уровнем дохода. Однако риск смертности в ДТП в странах с низким уровнем дохода до сих пор втрое превышает аналогичный показатель в странах с высоким уровнем дохода", - отмечается в докладе.

Самые высокие показатели наблюдаются в Африке (26,6 случая на 100 тыс. лиц), а самые низкие - в Европе (9,3 случая на 100 тыс. лиц).

"Со времени предыдущего выпуска доклада было зарегистрировано снижение коэффициентов смертности в результате ДТП в трех регионах мира - в Америке, Европе и Западной части Тихого океана", - добавили в ВОЗ.

Отмечается что на пешеходов и велосипедистов приходится 26% всех случаев смерти в результате ДТП. В Африке этот показатель достигает 44%, в Восточном Средиземноморье - 36%.

"На мотоциклистов и их пассажиров приходится 28% всех случаев смерти в результате ДТП, но в некоторых регионах этот показатель выше - так, например, в Юго-Восточной Азии он составляет 43%, а в Западной части Тихого океана 36%", - указано в документе.

Напомним, в Польше в результате аварии с автобусом, которая произошла в ночь с четверга на пятницу, 7 декабря, погиб один человек. Еще 24 пассажира получили ранения.