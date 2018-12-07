У Польщі сталося масштабне ДТП, 19 поранені

Фото: аварія (УНІАН)

Одна людина загинула внаслідок аварії

В результаті масштабної аварії на заході Польщі одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Аварія сталася близько 9 вечора. Автобус ковзнув під час гальмування, а потім впав у бік і впав у канаву", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, у 5 осіб зафіксовані серйозні поранення.

Так, в автобусі перебувало понад 50 осіб, з яких 37 знаходяться під наглядом екстрених служб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали громадяни України. Інцидент стався біля населеного пункту Нова-Кишева. У поліції повідомили, що аварія сталася під час маневру випередження.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 серпня сталося ДТП з українським автобусом в Польщі. Автобус впав зі схилу і перекинувся. В результаті ДТП загинули три людини, ще 18 людей були поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня, було 54 особи.