Кожні 24 секунди внаслідок ДТП в світі гине одна людина

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щороку в аваріях гине 1,35 млн людей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 24 секунди у світі в ДТП гине одна людина. Найвищий рівень смертності на дорогах в Африці, повідомляє РБК-Україна із посиланням на доповідь ВООЗ.

Загалом смертність на дорогах у світі зросла до 1,35 мільйона людей щорічно. Травми в результаті ДТП є основною причиною смерті дітей і молодих людей у ​​віці 5-29 років.

"Ці випадки смерті - неприпустима плата за можливість мобільності", - сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, додавши, що в новому звіті ВООЗ закликає уряди і партнерів значно активізувати посилення безпеки на дорогах.

Також у доповіді ВООЗ про стан безпеки дорожнього руху в світі за 2018 рік вказується, що незважаючи на зростання загального числа випадків смерті, коефіцієнти смертності по відношенню до чисельності населення світу за останні роки стабілізувалися.

У ВООЗ вважають, що на зниження коефіцієнту смертності вплинуло посилення безпеки інфраструктури, зокрема - спорудження тротуарів і доріжок для велосипедистів і мотоциклістів; поліпшення стандартів на транспортні засоби (обов'язкова вимога електронної системи безпеки і антиблокувальної гальмівної системи).

"Ці заходи сприяли скороченню смертності в результаті ДТП в 48 країнах із середнім і високим рівнем доходу. Проте ризик смертності у ДТП в країнах з низьким рівнем доходу досі втричі перевищує аналогічний показник в країнах з високим рівнем доходу", - зазначається в доповіді.

Найвищі показники спостерігаються в Африці (26,6 випадку на 100 тис. осіб), а найнижчі - в Європі (9,3 випадку на 100 тис. осіб).

"З часу попереднього випуску доповіді було зареєстровано зниження коефіцієнтів смертності в результаті ДТП в трьох регіонах світу - в Америці, Європі та Західній частині Тихого океану", - додали у ВООЗ.

Зазначається що на пішоходів та велосипедистів припадає 26% всіх випадків смерті в результаті ДТП. В Африці цей показник досягає 44%, в Східному Середземномор'ї - 36%.

"На мотоциклістів і їх пасажирів припадає 28% всіх випадків смерті в результаті ДТП, але в деяких регіонах цей показник вище - так, наприклад, в Південно-Східній Азії він становить 43%, а в Західній частині Тихого океану 36%", - вказано у документі.

Нагадаємо, у Польщі внаслідок аварії з автобусом, яка сталась у ніч з четверга на п'ятницю, 7 грудня, загинула одна людина. Ще 24 пасажири отримали поранення.