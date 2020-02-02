В каждой области есть бригады инфекционистов для борьбы с коронавирусом, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина подготовилась к угрозе занесения нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью в эфире телеканала "Украина".

По его словам, все службы в Украине работают в состоянии максимальной готовности.

"Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты", - сказал Гончарук.

Он отметил, что пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал он.

Ранее Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.

РБК-Украина писало, что Кабмин рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.