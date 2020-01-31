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Гончарук поручил организовать эвакуацию украинцев из Китая

Новости » Политика     31.01.2020 - 20:32
Гончарук поручил организовать эвакуацию украинцев из Китая
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук поручил разработать план эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Тelegram.

По его словам, МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

"На утро понедельника у меня на столе должен быть четкий план мероприятий Минздрава по недопущению заноса вируса и распространение его на территории Украины", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.

Ранее сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация закрывает пункты пропуска на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинывирусАлексей Гончарук
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