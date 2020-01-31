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В Украине могут ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса

Новости » Политика     31.01.2020 - 20:42
В Украине могут ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства

Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, безопасность украинцев по всему миру - задача №1 для правительства.

Также Гончарук поручил оперативно разработать Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МОН, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и ведомств.

Он отметил, что главы ОГА и госадминистрации в Киеве должны усилить меры защиты на местном уровне.

Добавил, что рассматривается целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Ожидается, что с 3 февраля между странами не будет прямых авиарейсов.

Как сообщало РБК-Украина, Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.

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