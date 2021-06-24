Каждая пятая финкомпания отказалась раскрывать владельцев. НБУ угрожает мерами

"В то же время 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили требования Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и не подали документы о структуре собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, 208 из 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мер по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения. Такие компании будут иметь около 4 месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

НБУ в ближайшее время опубликует на официальном веб-сайте полный перечень поставщиков финансовых услуг, которые не подали документы о структуре собственности.

"Напоминаем, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия", - говорится в сообщении.