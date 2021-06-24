UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Каждая пятая финкомпания отказалась раскрывать владельцев. НБУ угрожает мерами

Автор: Александр Белоус

Лишь 1269 из 1580 компаний, или 80% участников небанковского рынка, подали документы о своих структурах собственности. Срок раскрытия информации истек 17 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В то же время 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили требования Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и не подали документы о структуре собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, 208 из 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мер по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения. Такие компании будут иметь около 4 месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

НБУ в ближайшее время опубликует на официальном веб-сайте полный перечень поставщиков финансовых услуг, которые не подали документы о структуре собственности.

"Напоминаем, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины