Кожна п’ята фінкомпанія відмовилася розкривати власників. НБУ погрожує заходами

Лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку, подали документи про свої структури власності. Строк розкриття інформації сплив 17 червня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та не подали документи про структуру власності", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.
НБУ найближчим часом опублікує на офіційному веб-сайті повний перелік надавачів фінансових послуг, які не подали документи про структуру власності.
"Нагадуємо, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.