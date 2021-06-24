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Кожна п’ята фінкомпанія відмовилася розкривати власників. НБУ погрожує заходами

Автор: Олександр Білоус

Лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку, подали документи про свої структури власності. Строк розкриття інформації сплив 17 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та не подали документи про структуру власності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.

НБУ найближчим часом опублікує на офіційному веб-сайті повний перелік надавачів фінансових послуг, які не подали документи про структуру власності.

"Нагадуємо, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

НБУ зобов'язав усі фінансові установи розкрити своїх власників. Згідно з рішенням НБУ, усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, повинні будуть подати до НБУ інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних веб-сайтах.

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Національний банк України