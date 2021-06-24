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Каждая пятая финкомпания отказалась раскрывать владельцев. НБУ угрожает мерами

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Украина, Четверг 24 июня 2021 12:23
Каждая пятая финкомпания отказалась раскрывать владельцев. НБУ угрожает мерами Фото: НБУ угрожает финкомпаниям за отказ раскрывать собственников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лишь 1269 из 1580 компаний, или 80% участников небанковского рынка, подали документы о своих структурах собственности. Срок раскрытия информации истек 17 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В то же время 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили требования Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и не подали документы о структуре собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, 208 из 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мер по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения. Такие компании будут иметь около 4 месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

НБУ в ближайшее время опубликует на официальном веб-сайте полный перечень поставщиков финансовых услуг, которые не подали документы о структуре собственности.

"Напоминаем, что нарушение требований относительно структуры собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.

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