Кожна п’ята фінкомпанія відмовилася розкривати власників. НБУ погрожує заходами

Лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку, подали документи про свої структури власності. Строк розкриття інформації сплив 17 червня 2021 року.

"Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та не подали документи про структуру власності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.

НБУ найближчим часом опублікує на офіційному веб-сайті повний перелік надавачів фінансових послуг, які не подали документи про структуру власності.

"Нагадуємо, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу", - йдеться в повідомленні.