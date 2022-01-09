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В Казахстане задержали известного музыканта из Киргизии

Автор: Сергей Пышкин

В Казахстане задержали мужчину, который оказался известным музыкантом из Киргизии. Министерство иностранных дел КР выясняет обстоятельства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 24KG.

Как позже выяснилось, задержанным оказался Викрам Рузахунов - известный пианист, аранжировщик и исполнительный директор фестиваля "Джаз Бишкев Весна" из Киргизии.

Из-за его задержания на фоне массовых протестов в стране - Министерство МИД КР начало выяснение обстоятельств.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по состоянию на 9 января - в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.

По словам Мейрхана Абдуманапова, одного из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы, силовики стреляли в митингующих на поражение.

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КазахстанКиргизия