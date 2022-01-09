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У Казахстані затримали відомого музиканта з Киргизстану

Автор: Сергій Пишкін

У Казахстані затримали чоловіка, який виявися відомим музикантом з Киргизстану. Міністерство закордонних справ КР з’ясовує обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 24KG.

Раніше до мережі потрапило відео, у якому чоловік, нібито, зізнається у тому, що приїхав до Казахстану для участі у мітингу за 200 доларів.

Як пізніше з’ясувалося, затриманим виявися Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник та виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкев Весна" з Киргизстану.

Через його затримання на тлі масових протестів в країні - міністерство МЗС КР розпочало з’ясовування обставин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що станом на 9 січня - у Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.

За словами Мейрхана Абдуманапова, одного з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати, силовики стріляли в мітингувальників на поразку.

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КазахстанКиргизия