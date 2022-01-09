В Казахстане силовики задержали уже почти 6 тысяч протестующих

В Казахстане количество задержаний приближается к 6 тысячам. Еще в восемь утра сообщалось о 5135 случаях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vласть о главном

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя МВД Казахстана, в страну 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных людей.

ЕС, со своей стороны, предлагает помочь Казахстану в урегулировании кризиса.

По словам Мейрхана Абдуманапова, одного из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы, силовики стреляли в митингующих на поражение.