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В Казахстані силовики затримали вже майже 6 тисяч протестувальників

Автор: Сергій Пишкін

В Казахстані кількість затримань наближується до 6 тисяч. Ще о восьмій ранку повідомлялося про 5135 випадків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vласть про головне.

Згідно з даними ситуаційного центру МВС Казахстану, в країні силовики затримали 5969 протестувальників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника МВС Казахстану, до країни 5 січня нібито прибули 20 тисяч добре озброєних людей.

ЄС, зі свого боку, пропонує допомогти Казахстану у врегулюванні кризи.

За словами Мейрхана Абдуманапова, одного з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати, силовики стріляли в мітингувальників на поразку.

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Казахстан