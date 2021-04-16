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В Казахстане разбился истребитель "Су-30": экипаж выжил

Новина українською → Нур-Султан, Пятница 16 апреля 2021 20:43
В Казахстане разбился истребитель "Су-30": экипаж выжил Фото: истребитель "Су-30" (commons wikimedia org фото User Rulexip)
Автор: РБК-Украина

В городе Балхаш (Казахстан) при проведении учебного полета потерпел крушение истребитель "Су-30 СМ". Летчики выжили, они успели катапультироваться.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Отмечается, что многофункциональный истребитель "Су-30 СМ" выполнял учебно-тренировочный полет в авиационном центре города Балхаш. Катастрофа произошла при заходе на посадку. К месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию инцидента.

"Экипаж катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 7 апреля в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.

Отметим, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.

Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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