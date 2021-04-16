В Казахстане разбился истребитель "Су-30": экипаж выжил

В городе Балхаш (Казахстан) при проведении учебного полета потерпел крушение истребитель "Су-30 СМ". Летчики выжили, они успели катапультироваться.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана .

Отмечается, что многофункциональный истребитель "Су-30 СМ" выполнял учебно-тренировочный полет в авиационном центре города Балхаш. Катастрофа произошла при заходе на посадку. К месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованию инцидента.

"Экипаж катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников", - уточнили в ведомстве.