В Турции разбился многоцелевой самолет NF-5, пилот погиб

Сегодня, 7 апреля, в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.

Об этом сообщает турецкая газета Sabah .

На месте крушения работают экстренные службы. Среди возможных причин называются неисправность техники и человеческий фактор.

Отмечается, что самолет NF-5 входил в пилотажную группу ВВС Турции Türk Yıldızları ("Турецкие звезды"). Катастрофа произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа. Летчик погиб.

Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.

Также РБК-Украина писало, что в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.

Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.