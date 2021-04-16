У Казахстані розбився винищувач "Су-30": екіпаж вижив

У місті Балхаш (Казахстан) під час проведення навчального польоту зазнав аварії винищувач "Су-30 СМ". Льотчики вижили, вони встигли катапультуватися.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Казахстану .

Відзначається, що багатофункціональний винищувач "Су-30 СМ" виконував навчально-тренувальний політ в авіаційному центрі міста Балхаш. Катастрофа сталася при заході на посадку. До місця аварії літака направлено спеціальну комісію з розслідування інциденту.

"Екіпаж катапультувався, льотчики живі і знаходяться під наглядом медичних працівників", - уточнили в відомстві.