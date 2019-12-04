В Казахстане произошло мощное землетрясение

В среду ночью, 4 декабря в Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Как сообщается, землетрясение было зарегистрировано в 1:38 ночи.

"Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,1. Магнитуда 5,2 балла", - говорится в сообщении.

Точки ощущались в Текели, Талдыкоргане и окрестностях. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4 близ города Дуррес, которое стало причиной разрушения зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла. В результате землетрясения в Албании погибли 48 человек.

Также РБК-Украина писало, что на юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Казахстане задержали черных трансплантологов, которые пересаживали органы украинцев, узбеков и киргизов. Сообщалось, что доноры продавали органы из-за финансовых проблем. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля.