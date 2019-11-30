В Албании завершили поисковую операцию после землетрясений

Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

В результате землетрясений погибли 50 человек

В Албании сегодня, 30 ноября, объявили о завершении поисково-спасательной операции после землетрясения, которое произошло 26 ноября, и серии последующих подземных толчков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в субботу премьер-министр Албании заявил, что операция по поиску выживших после землетрясений, была завершена. По последним данным, в результате подземных толчков, всколыхнувших Албанию, погибли 50 человек. Еще почти 2 тысячи граждан были травмированы.

Отмечается, что в Тиране, который больше всего пострадал от землетрясений, были серьезно повреждены 1465 зданий, а в соседнем курортном Дурресе почти 900. Крышу над головой потеряли минимум 4 тысячи албанцев, почти 2,5 тыс. человек получили приют в гостиницах, а остальных перевезли в другие регионы Албании и в Косово.

Как известно, в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. Сильное землетрясение магнитудой 6,4 близ города Дуррес стало причиной разрушения зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла.

Также РБК-Украина писало, что в результате сильного землетрясения в Албании погибли 48 человек. Сообщалось, что 22 из погибших - жители Дурреса и Крудже. От десяти до 25 человек считались пропавшими без вести, а 45 человек удалось спасти из-под завалов. Ранения получили около 650 человек, из них восемь находились в критическом состоянии.