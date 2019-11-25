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В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 05:52
В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва
Фото: землетрясение в Китае (twitter/ChinaObserver2)

Известно об одном погибшем вследствие землетрясения

На юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб, передает China Observer.

О других пострадавших пока не сообщается. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу.

В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов.

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.

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