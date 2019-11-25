В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва

Фото: землетрясение в Китае (twitter/ChinaObserver2)

Известно об одном погибшем вследствие землетрясения

На юго-западе Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло землетрясения магнитудой 5,2. Один человек в результате погиб, передает China Observer.

О других пострадавших пока не сообщается. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу.

В район бедствия направлены представители местного сейсмологического бюро.

По данным Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов.

RT @globaltimesnews: #UPDATE: One person confirmed dead, as of now, in the 5.2-magnitude earthquake that hit Jingxi County in Baise, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rescue team has arrived in the seismic area: CCTV pic.twitter.com/xtFGwfsVQk — China Observer (@ChinaObserver2) November 25, 2019

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.