В Казахстане досрочно снимают чрезвычайное положение, но не везде
Фото: в Казахстане досрочно снимают чрезвычайное положение, но не везде (t.me/ressentiment_channel)
Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кемелевич постановил отмену режима чрезвычайного положения. Однако, не во всех областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Информбюро.
Режим чрезвычайного положения отменили в:
- Западно-Казахстанской области;
- Павлодарской области;
- Северо-Казахстанской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.
Через некоторое время стало известно о том, что президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, а уже 11 января был назначен новый состав.