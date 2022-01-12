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У Казахстані достроково знімають надзвичайний стан, але не всюди

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Середа 12 січня 2022 17:47
У Казахстані достроково знімають надзвичайний стан, але не всюди Фото: у Казахстані достроково знімають надзвичайний стан, але не всюди (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Казахстану Токаєв Касим-Жомарт Кемельович ухвалив скасування режиму надзвичайного стану. Однак, не у всіх областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Інформбюро.

Режим надзвичайного стану скасували у:

  • Західноказахстаніській області;
  • Павлодарській області;
  • Північноказахстанській області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протести у Казахстані розпочалися 2 січня внаслідок стрімкого подорожчання зрідженого газу. Учасники протестів висунули політичні вимоги, втім згодом почалися зіткнення з силовиками.

Через деякий час стало відомо про те, що президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку, а вже 11 січня було призначено новий склад.

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