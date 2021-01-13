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Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса

Нурсултан, Среда 13 января 2021 16:57
Казахстан зарегистрировал собственную вакцину от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Казахстан выдал временную государственную регистрацию вакцине от коронавируса QazCovid-in собственного производства. На очереди регистрация российской вакцины "Спутник V".

Об этом заявил заместитель главы Комитета медицинского и фармацевтического контроля Казахстана Нурлибек Асилбеков, передает Inform Бюро.

Как рассказал Асилбеков, вакцина QazCovid-in получила регистрацию 31 декабря. Действовать регистрация будет 9 месяцев.

"По "Спутнику V" сейчас идут подготовительные работы, по нему еще должны предоставить соответствующее регистрационное досье, и, в рамках постановления от 15 декабря, возможна регистрация", - пояснил он.

Асилбеков добавил, что Казахстан ведет переговоры и с другими разработчиками вакцины от коронавируса.

"Мы рассматриваем получение не только двух вакцин. Поэтому сейчас ведем переговоры с Pfizer, Moderna и другими компаниями. Сейчас в переговорах еще не определен точный объем вакцины, которую мы будем покупать", - отметил он.

Напомним, власти Швейцарии дали разрешение на регистрацию вакцины от коронавируса Moderna. До этого в стране зарегистрировали вакцину Pfizer.

Также РБК-Украина писало, что в Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных, чтобы защитить норок и финских енотов.

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