В Швейцарии разрешили вакцину от коронавируса Moderna

Фото: вакцина (pexels)

В Швейцарии разрешили использование вакцины от коронавируса от американской компании Moderna. До этого в стране использовали вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Swiss Info.

Регулятор Swissmedic решил, что вакцина отвечает требованиям безопасности, эффективности и качества. Следовательно, ее можно использовать с момента принятия соответствующего решения.

Отмечается, что эффективность вакцины составляет 94% через 14 дней после введения пациенту второй дозы медицинского средства.

Напомним, в конце декабря в Швейцарии зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса. Это та самая мутация, которая была обнаружена в Великобритании.

РБК-Украина писало, что в Швейцарии 23 декабря началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.