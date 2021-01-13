Казахстан зареєстрував власну вакцину від коронавірусу

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Казахстан видав тимчасову державну реєстрацію вакцині від коронавірусу QazCovid-in власного виробництва. На черзі реєстрація російської вакцини "Спутник V".

Про це заявив заступник глави Комітету медичного та фармацевтичного контролю Казахстану Нурлибек Асилбеков, передає Inform Бюро.

Як розповів Асилбеков, вакцина QazCovid-in отримала реєстрацію 31 грудня. Діяти реєстрація буде 9 місяців.

"Щодо "Спутника V" зараз йдуть підготовчі роботи, по ньому ще повинні надати відповідне реєстраційне досьє, і, в рамках постанови від 15 грудня, можлива реєстрація", - пояснив він.

Асилбеков додав, що Казахстан веде переговори й з іншими розробниками вакцини від коронавірусу.

"Ми розглядаємо отримання не тільки двох вакцин. Тому зараз ведемо переговори з Pfizer, Moderna та іншими компаніями. Зараз в переговорах ще не визначено точний об'єм вакцини, яку ми купуватимемо", - зазначив він.

Нагадаємо, влада Швейцарії дала дозвіл на реєстрацію вакцини від коронавірусу Moderna. До цього в країні зареєстрували вакцину Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що у Фінляндії розробляють вакцину від коронавірусу для тварин, щоб захистити норок і фінських єнотів.