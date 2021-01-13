ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Финляндии разрабатывают COVID-вакцину для животных

Финляндия, Среда 13 января 2021 03:17
В Финляндии разрабатывают COVID-вакцину для животных
Фото: норка (flickr)
Автор: Даша Харченко

В Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Главная цель проекта - защитить норок и финских енотов.

Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.

Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинки.

"Необходимо предотвратить его (вирус – ред.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии", - сказала глава группы разработчиков Тарья Сирон.

В организации уточнили, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.

О сроках начала испытания вакцины не сообщается.

Ранее в Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных обнаружили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.

Напомним, в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового мутировавшего штамма коронавируса правительство приняло решение уничтожить всех норок в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ФинляндияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь