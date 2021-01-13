В Финляндии разрабатывают COVID-вакцину для животных

Фото: норка (flickr)

В Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных. Главная цель проекта - защитить норок и финских енотов.

Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.

Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Созданием вакцины занимается исследовательская группа в Хельсинки.

"Необходимо предотвратить его (вирус – ред.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии", - сказала глава группы разработчиков Тарья Сирон.

В организации уточнили, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.

О сроках начала испытания вакцины не сообщается.

Ранее в Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных обнаружили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.

Напомним, в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового мутировавшего штамма коронавируса правительство приняло решение уничтожить всех норок в стране.