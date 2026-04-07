Казахстан "выставил за дверь" Россию со строительством трех ТЭЦ
Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов подтвердил, что российские подрядчики больше не привлечены к строительству трех ТЭЦ. Работы будет выполнять другой консорциум, а запуск станций запланирован на 2029 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.kz.
По его словам, строительством трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будет заниматься казахстанско-сингапурский консорциум, а контракты уже заключены.
"По трем ТЭЦ подписаны EPC-контракты, российских подрядчиков там нет. Будут строить казахстанские компании", - отметил он.
В ближайшие месяцы начнется активная фаза работ. Уже в мае планируют разместить заказ на основное оборудование, параллельно будут продолжаться инженерные работы и подготовка площадок. Поставка ключевых компонентов ожидается с третьего квартала 2027 года, а запуск станций - в 2029 году.
Изначально эти ТЭЦ планировали строить с участием России. Переговоры продолжались с 2023 года, однако вопрос финансирования оставался нерешенным. В конце концов Казахстан решил реализовывать проекты без российской стороны.
Напомним, Казахстан в последнее время демонстрирует готовность пересматривать подходы к вопросам, которые традиционно считались чувствительными в отношениях с Россией. В частности, в проекте новой конституции там планируют изменить формулировку, которая определяет статус русского языка.
Речь идет о норме, где сейчас указано, что русский используется "наравне" с казахским языком. В новой редакции эту формулировку хотят заменить на "наряду с казахским", что может свидетельствовать о постепенном усилении акцента на собственной государственной идентичности.