Дружня до РФ країна відмовилася від російських турбін на користь китайських

Казахстан вирішив відмовитись від російських турбін на Екібастузькій ГРЕС-2 на користь китайських. Це дозволить країні зекономити 500 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda .

Зазначається, що Казахстан переглянув схему будівництва третього енергоблока на Екібастузькій ГРЕС-2 та ухвалив рішення про відмову від російських турбін і генераторів.

Новим постачальником обладнання стала китайська компанія Harbin Electric International. Рішення дозволило Казахстану скоротити вартість проєкту більш ніж на 250 млрд тенге (500 млн доларів).

Видання зазначає, що до цього будівництво планували вести за участю російських підприємств і розраховували на пільговий кредит країни-агресорки. Однак фінансування так і не надійшло, а терміни поставок зміщувалися.

Нагадаємо, Казахстан у проєкті нової конституції планує змінити формулювання, яке визначає статус російської мови.

Зокрема, речення, в якому йдеться, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою, планують замінити на "поруч із казахською".

Крім того, Національна рада Латвії (NEPLP) заявила, що держава не має опосередковано підтримувати комерційне російськомовне мовлення. Зазначається, що такі станції безкоштовно користуються радіочастотами, які є державною власністю.