Казахстан прикрив бензинову "лазівку" для росіян

Згідно з рішенням уряду, легкові та вантажні автомобілі із сусідніх країн тепер можуть перетинати кордон Казахстану не частіше ніж один раз на добу.

"Ні вантажні, ні легкові автомобілі не зможуть в’їжджати та виїжджати з Казахстану більше ніж один раз на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива", - заявив віце-міністр енергетики Кайірхан Туткишбаєв.

Ці обмеження діють на всіх без винятку прикордонних напрямках: на півдні, сході та півночі країни.

Причини обмежень

За словами Туткишбаєва, останнім часом у Західно-Казахстанській, Актюбінській та Павлодарській областях різко зросло споживання пального.

На автозаправках у цих прикордонних регіонах на тлі паливної кризи у Росії почали утворюватися великі черги.

Нагадаємо, після ударів по російських нафтопереробних заводах у Росії почали зупиняти роботу великі підприємства, що лише поглибило дефіцит пального.

Наприкінці червня обмеження на продаж бензину або перебої з його постачанням спостерігалися майже у 90% регіонів РФ. Ціни на пальне у країні-агресорці сягнули рекордних показників.