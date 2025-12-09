Казахстан посилив експортний контроль для постачань до Росії, - розвідка

Зазначається, що оновлений режим експортного контролю включає обов'язкове ліцензування експорту цілої низки товарів, переважним чином тих, на які поширюються західні санкції. Окрім того, буде посилений моніторинг щодо продукції, яку імпортували з Європейського Союзу, США та Великої Британії.

На товари, які підпадають під вищевказані критерії, буде встановлено заборону на подальший реекспорт у межі країн Союзу незалежних держав (СНД). Передусім це стосується Росії, яка через Казахстан намагається обходити санкції.

В СЗРУ відзначили, що зараз Казахстан поглиблює координацію з ЄС в сфері запобігання санкційному транзиту. Країна намагається утримувати баланс між Західом та Кремлем: офіційно Казахстан не приєднався до санкцій, але показує своїми діями готовність значно звузити для РФ канали доступу до критично важливих для військово-промислового комплексу товарів.