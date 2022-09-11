У Козачій Лопані встановили прапор України

Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. В селищі встановили прапор України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дергачівської міської ради.

Фото: український прапор встановили у Козачій Лопані (facebook.com/dermiskrada) Новина доповнюється...