У Козачій Лопані встановили прапор України
Фото: у Козачій Лопані встановили прапор України (Getty Images)
Російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. В селищі встановили прапор України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дергачівської міської ради.
Фото: український прапор встановили у Козачій Лопані (facebook.com/dermiskrada)
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