Кавун щодня влітку - користь чи шкода для здоров’я?

Що буде, якщо часто їсти кавун

Допомагає залишатися більш зволоженим

Дієтолог Меггі Міхальчик розповів, що кавун містить багато води, що робить його чудовим для гідратації та електролітного балансу, оскільки він містить калій і магній.

Зокрема, кавун на 92% складається з води, тому його можна додати у щоденний раціон.

Забезпечує антиоксидантами

Антиоксидант лікопен сприяє яскраво-червоному кольору кавуна та допомагає організму боротися з пошкодженнями, спричиненими вільними радикалами, і сприяє профілактиці захворювань.

Поєднання лікопену та вітаміну С допомагає боротися з вільними радикалами в організмі та може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак, хвороби серця та нейродегенеративні захворювання.

Підтримує імунну систему

Кавун - це також гарне джерело вітамінів А та С, які важливі для імунітету та здоров’я шкіри.

Вітамін С - потужний антиоксидант, який може запобігати та навіть допомагати лікувати респіраторні та системні інфекції.

Дослідження показали, що споживання цих вітамінів, а також антиоксидантів, таких як лікопін та бета-каротин, що містяться в кавуні, може допомогти покращити загальний стан імунітету.

Покращує здоров'я серця

Лікопен у кавуні може допомогти знизити рівень холестерину та цукру в крові, що важливо для серцево-судинного здоров’я.

Кавун природним чином не містить жиру, холестерину та натрію. Хоча він має високий вміст природного цукру, але вміст клітковини сприяє низькому глікемічному навантаженню, тому вплив на рівень цукру невеликий.

Харчова цінність

Кавун є чудовим джерелом вітаміну С та А, а також може бути корисним для гідратації організму завдяки вмісту калію та магнію.

Одна склянки нарізаного кубиками кавуна містить:

калорій - 46

вуглеводів - 12 г

харчових волокон - 1 г

загальний вміст цукру - 9 г

білок - 1 г

вміст жиру - 0 г

натрій - 2 мг

вітамін С - 12 мг (20% від добової норми)

калій - 170 мг (4% від добової норми)

магній - 15 мг (4% від добової норми)

Чи безпечний кавун для всіх?

Кавуни, як правило, безпечні для вживання всім, але є деякі нюанси. Хоча кавун є поживним фруктом, його надмірне вживання може спричинити різке підвищення рівня цукру в крові, що може негативно вплинути на людей, які страждають на діабет або інсулінорезистентність.

Також у людини може виникнути алергічна реакція на кавун, якщо у неї алергія на трави, а також на такі продукти, як персики, селера, помідори, апельсини та диню.