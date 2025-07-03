Арбуз ежедневно летом - польза или вред для здоровья?

В разгар летней жары арбуз становится любимым лакомством миллионов - сочный, сладкий и такой освежающий. Но что будет, если есть арбуз каждый день? Действительно ли это полезно для здоровья?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Помогает оставаться более увлажненным
Диетолог Мэгги Михальчик рассказал, что арбуз содержит много воды, что делает его отличным для гидратации и электролитного баланса, поскольку он содержит калий и магний.
В частности, арбуз на 92% состоит из воды, поэтому его можно добавить в ежедневный рацион.
Обеспечивает антиоксидантами
Антиоксидант ликопен способствует ярко-красному цвету арбуза и помогает организму бороться с повреждениями, вызванными свободными радикалами, и способствует профилактике заболеваний.
Сочетание ликопена и витамина С помогает бороться со свободными радикалами в организме и может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания.
Поддерживает иммунную систему
Арбуз - это также хороший источник витаминов А и С, которые важны для иммунитета и здоровья кожи.
Витамин С - мощный антиоксидант, который может предотвращать и даже помогать лечить респираторные и системные инфекции.
Исследования показали, что потребление этих витаминов, а также антиоксидантов, таких как ликопин и бета-каротин, содержащихся в арбузе, может помочь улучшить общее состояние иммунитета.
Улучшает здоровье сердца
Ликопен в арбузе может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, что важно для сердечно-сосудистого здоровья.
Арбуз естественным образом не содержит жира, холестерина и натрия. Хотя он имеет высокое содержание природного сахара, но содержание клетчатки способствует низкой гликемической нагрузке, поэтому влияние на уровень сахара невелико.
Арбуз является отличным источником витамина С и А, а также может быть полезным для гидратации организма благодаря содержанию калия и магния.
Один стакан нарезанного кубиками арбуза содержит:
Арбузы, как правило, безопасны для употребления всем, но есть некоторые нюансы. Хотя арбуз является питательным фруктом, его чрезмерное употребление может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что может негативно повлиять на людей, страдающих диабетом или инсулинорезистентностью.
Также у человека может возникнуть аллергическая реакция на арбуз, если у него аллергия на травы, а также на такие продукты, как персики, сельдерей, помидоры, апельсины и дыню.
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