Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Катував українських полонених: СБУ викрила екс-очільника в'язниці на Луганщині

14:49 06.04.2026 Пн
2 хв
Що відомо про злочини колаборанта на Луганщині?
aimg Костянтин Широкун
Фото: СБУ викрила екс-очільника в'язниці на Луганщині (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ заочно повідомила про підозру екс-очільнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених.

Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник "Виправної колонії № 4 по ЛнР". З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу.

У вищезазначений період, перебуваючи на керівній "посаді", колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.

За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком і столярним молотком. Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер.

Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів", - повідомили у СБУ.

Воєнні злочини РФ проти полонених

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міноборони не менше ніж 90 відсотків українських військовополонених, звільнених з російського полону, постраждали там від тортур. Це демонструє масштаби знущання з полонених у російських катівнях та таборах.

Саме тому понад 40 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на чолі з Нідерландами ініціювати запуск механізму розслідування катувань українських військовополонених російськими окупантами.

