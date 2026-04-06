Катував українських полонених: СБУ викрила екс-очільника в'язниці на Луганщині

СБУ заочно повідомила про підозру екс-очільнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Як встановило розслідування, фігурантом є співробітник "Виправної колонії № 4 по ЛнР". З жовтня 2022 по січень 2024 року зловмисник очолював цю окупаційну установу.
У вищезазначений період, перебуваючи на керівній "посаді", колаборант не лише доручав підлеглим вчиняти тортури над полоненими воїнами ЗСУ, але й особисто катував потерпілих.
За матеріалами справи, він регулярно бив полонених руками, ногами, гумовим кийком і столярним молотком. Крім цього, під час катувань зловмисник іноді використовував електрошокер.
Такі дії грубо порушують вимоги статей 4, 13, 14, 15 і 130 Конвенції про поводження із військовополоненими від 12 серпня 1949 року.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за катування полонених українських воїнів", - повідомили у СБУ.
Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міноборони не менше ніж 90 відсотків українських військовополонених, звільнених з російського полону, постраждали там від тортур. Це демонструє масштаби знущання з полонених у російських катівнях та таборах.
Саме тому понад 40 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на чолі з Нідерландами ініціювати запуск механізму розслідування катувань українських військовополонених російськими окупантами.