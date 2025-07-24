Нідерланди ініціювали розслідування проти Росії через тортури українських полонених

Понад 40 країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на чолі з Нідерландами ініціювати запуск механізму розслідування катувань українських військовополонених російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа.

"Нідерланди та країни-партнери сприяють встановленню істини та притягненню до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні", - зазначив він.

Вельдкамп додав, що механізм, який планується запустити, має назву "Московського механізму". Запустити цей механізм можуть мінімум 10 країн-учасниць, а зараз їх вже понад 40.

"Нідерланди та 40 інших країн ОБСЄ вимагають незалежного розслідування катувань та жорстокого поводження з боку Росії щодо українських військовополонених", - заявив міністр.

Зазначимо, за даними Головного управління розвідки Міноборони не менше ніж 90 відсотків українських військовополонених, звільнених з російського полону, постраждали там від тортур. Це демонструє масштаби знущання з полонених у російських катівнях та таборах.

Окрім цього, окупанти розстрілюють українських військовополонених. Зокрема 10 липня 2025 року ГУР МО перехопило наказ одного з командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, де той наказує катувати українських військовополонених. А 19 липня було перехоплено наказ командира з тієї ж бригади, в якому сказано про розстріли полонених.

Крім того, російські командири наказують своїм солдатам добивати українських воїнів, які дістали поранення.

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