Пытал украинских пленных: СБУ разоблачила экс-главу тюрьмы на Луганщине

Как установило расследование, фигурантом является сотрудник "Исправительной колонии № 4 по ЛНР". С октября 2022 по январь 2024 года злоумышленник возглавлял это оккупационное учреждение.

В вышеупомянутый период, находясь на руководящей "должности", коллаборационист не только поручал подчиненным совершать пытки над пленными воинами ВСУ, но и лично пытал пострадавших.

По материалам дела, он регулярно избивал пленных руками, ногами, резиновой дубинкой и столярным молотком. Кроме этого, во время пыток злоумышленник иногда использовал электрошокер.

Такие действия грубо нарушают требования статей 4, 13, 14, 15 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности за пытки пленных украинских воинов", - сообщили в СБУ.