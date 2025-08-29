Катували українських військових на допитах: прокурори розслідують злочини росіян

Так, прокуратури задокументували численні факти жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими.

Деталі справи

Так, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.

Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли.

Один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб діставався українських позицій.

За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.