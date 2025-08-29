Катували українських військових на допитах: прокурори розслідують злочини росіян

Прокурори Донецької обласної розслідують злочини росіян, які катували українських військових під час допитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Так, прокуратури задокументували численні факти жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими.
Так, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.
Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли.
Один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб діставався українських позицій.
За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування. Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.
З початку повномасштабної війни Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини.
Так, Associated Press повідомило, що понад 200 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабної війни. За даними видання, багато з них померли від катувань.
Зокрема про один з випадків жорстоко поводження росіян по полонених стало відомо 24 квітня, коли в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної.
Окрім того, раніше стало відомо, що військові РФ почали поширювати спеціальні інструкції з детальним описом жорстоких методів катування. В таких документах детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".