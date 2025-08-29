Пытали украинских военных на допросах: прокуроры расследуют преступления россиян

Так, прокуратуры задокументировали многочисленные факты жестокого обращения представителей вооруженных сил РФ с военнопленными.

Детали дела

Так, в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего. Его доставили в подвал захваченного дома, где на коленях со связанными руками удерживали еще семерых защитников Украины.

Во время допросов российские военные пытали пленных - наносили им тяжкие телесные повреждения, отрезали части тела. Пострадавшему украинскому защитнику перерезали горло. После этого, тела пленных сбросили в яму и засыпали мусором, считая, что они от полученных травм умерли.

Один из военнопленных выжил. С перерезанным горлом он в течение пяти суток добирался до украинских позиций.

По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование. Прокуроры допросили потерпевшего, продолжается установление всех военнослужащих РФ, причастных к этому преступлению.