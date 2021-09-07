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Католики раскритиковали позицию заместителя Ткаченко по костелу Святого Николая

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 18:01
Католики раскритиковали позицию заместителя Ткаченко по костелу Святого Николая Фото: пожар в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Министерстве культуры считают, что лучше допустить разрушение костела Святого Николая, чем его реконструкцию представителями католической церкви с привлечением польских инвестиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление епископа Киево-Житомирской епархии в Украине Виталия Кривицкого во время пресс-конференции по возвращению храма католикам.

"Провластные люди говорят, что они стараются о храме. Но в то же время затягивают нас в определенные политические процессы. И здесь я хочу настоять на такой реплике, которую я услышал. На вопрос, мы будем иметь средства для того, чтобы восстановить храм, заместителем министра культуры было сказано очень прямо: "Пусть он лучше рухнет, чем его восстановят поляки", - заявил владыка Виталий.

Епископ отметил, что представители католической церкви не предлагали восстановление храма именно за счет польского капитала.

"Хотя слово "поляки" не говорилось. Мы говорили, что кроме украинцев, мы можем привлечь иностранных инвесторов. Скажите, каким может быть продолжение диалога с людьми, которые убеждены в этом: пусть лучше развалится, чем должны быть не решены, или не так решены наши другие политические вопросы?", - добавил владыка Виталий.

Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".

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